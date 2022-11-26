على هامش Forbes Under 30.. رشا راغب: حياة كريمة غيرت مفهوم التبرعات

عبرت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم، في كلمتها أثناء القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال بمدينة الجونة عن تقديرها لـ "حياة كريمة" لما تقدمه من حياة لائقة للمواطنين في الريف.

جاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتورة رشا راغب بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت أن دور "حياة كريمة" في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل.

وأثنت على جهود الشباب والمتطوعين في الإبلاغ عن التحديات التي يواجهها المواطنون في الريف المتعلقة بالمنازل، والبنية التحتية، والمدارس، وعلى تقديم أفكار المشروعات الصغيرة المناسبة لكل منطقة.

يُذكر، أن مدينة الجونة تستضيف، بالتعاون مع فوربس الشرق الأوسط، القمة الأولى لمؤتمر "Under30" لعام ۲۰۲۲ ، ويمتد الحدث على مدار ثلاثة أيام بين ٢٤ و ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وبُمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظراً إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة عام ۲۰۲۱.

كما أن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30)Under لهذا العام تضم ۱۲ شاباً مصرياً بما يمثل أكثر من ٣٤% منها. وتعد القمة منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات إذ تستضيف جلسات برمجة يقدمها الخبراء فضلا عن ورش عمل وتدريب، كما تنظم مسابقة لطرح أفكار المشاريع "Speed-Pitch ، فضلا عن مهرجان موسيقي وحفل ختامي مع تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط "٣٠ تحت سن الـ ٣٠ لعام ٢٠٢٢.

وتعد النسخة الأولى، من قائمة فوربس تحت ٣٠ عام ٢٠١١ وكانت نسخة عالمية وليست محددة بمنطقة معينة بهدف اكتشاف المبتكرين الشباب ورواد الأعمال الذين يعيدون تشكيل العالم.

وتضمنت القائمة الأولى أسماء مثل "كيفن سيسترو" صاحب شركة إنستجرام" و "دانيال إيك" الذي كان قد أطلق وقتها منصة "Spotify" في الولايات المتحدة. وقد تم نشر النسخة الأولى من القائمة لمنطقة معينه أو دولة في عام ٢٠١٢ عندما تم الإعلان عن قائمة الصين وقائمة ورمانيا، كما تم إطلاق أول قائمة لدول أفريقيا في عام ۲۰۱۳ عندما تم إطلاق قائمة جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا.

وتمت إقامة حدث سنوي عالمي للإعلان عن القائمة تحت مسمى قمة فوربس Under30 لأول مرة عام ۲۰۱٤ في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تم توسيع نطاق هذا الحدث قمة" فوربس Under30 ليشمل العديد من المناطق حيث أقيمت أول نسخة من الحدث في آسيا عام ٢٠١٦ في سنغافورة، بينما أقيمت أول قمة لمنطقة MEA ( أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في عام ٢٠١٦ ، كما أقيمت أول نسخة من الحدث في أوروبا عام ٢٠١٨ في هولندا، فيما أقيمت أول نسخة من الحدث في قارة أفريقيا بدولة بوتسوانا في أبريل ٢٠٢٢.