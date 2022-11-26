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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رشا راغب: منتدى شباب العالم يعمل على تمكين الجيل القادم

صدى البلد

في حوار مع المنتجة ومقدمة البرامج في فوربس الشرق الأوسط شانتال سرور، بعنوان " طريق رواد الأعمال الشباب إلى النجاح "، ناقشت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم، فكرة التركيز حول مشهد ريادة الأعمال في مصر، ودور منتدى شباب العالم في تمكين الجيل القادم من المهنيين والمثقفين فضلًا عن رعاية المواهب الشابة.

وعبرت الدكتورة رشا راغب في كلمتها أثناء القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال بمدينة الجونة عن تقديرها لـ "حياة كريمة" لما تقدمه من حياة لائقة للمواطنين في الريف.

جاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتورة رشا راغب بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن منتدى شباب العالم أدى دورًا في إدخال مفاهيم ريادية جديدة وتنمية عقلية الشباب مع ربطهم برواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، مُشيرة إلى أنه لا تقتصر ريادة الأعمال على تأسيس مشروع ناجح، بل تتعدى ذلك إلى أسلوب التفكير، وهو ما يتطلّب التحلي بعقلية المخاطرة والحلم والعمل، ما يجعل ضرورة التفكير خارج الصندوق هو الحل الأمثل.

وأضافت، أن رواد الأعمال أيضًا يحتاجون إلى عدد من الإجراءات لتجنب الإخفاق، والتي من بينها إجراء بحث السوق المناسب ووضع خطة عمل، بالإضافة إلى دراسة القوانين واللوائح في القطاعات التي من المقرر العمل بها، وكذلك التحلي بروح المجازفة والطموح، فضلا عن ضرورة امتلاك القدرة على تثقيف جمهورهم. والتحلي بالمثابرة. مشيرة إلى أنه على سبيل المثال لا يخشى المستثمرين من ضخ أموالهم في مشهد ريادة الأعمال؛ وذلك لأنهم يدرسون العناية الواجبة والتحليلات اللازمة قبل الاستثمار في الشركات الناشئة، لافته إلى أنه لم يواجهوا الإخفاق إلا إذا اختاروا المشاريع الخاطئة.

وتابعت الدكتورة رشا راغب، أن منتدى شباب العالم يهدف مُشاركة الشباب لتجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت، أنه مشاركة فوربس الشرق الأوسط في النسخة القادمة من منتدى شباب العالم، بوصفها الشريك الإعلامي، ستتيح مجالات أخرى للتعاون بما في ذلك تطوير المحتوى والتشبيك بين المستثمرين لدى فوربس الخبرة للوصول إلى الأشخاص المؤثرين في مشهد ريادة الأعمال.

رشا راغب فوربس الشرق الاوسط منتدى شباب العالم ريادة الاعمال

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