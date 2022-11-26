أستاذ أمراض صدرية : الفيروس المخلوي لا يمثل خطورة على غالبية الأطفال.. فيديو

كشف الدكتور يسري عقل، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني ورئيس وحدة مناظير الصدر، تأثير الفيروس المخلوي على الأطفال.

وقال "عقل" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على فضائية "القاهرة والناس”٫: “الفيروس المخلوي لا يمثل خطورة على الغالبية العظمى حتى الأطفال”.

وأضاف: "الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الجميع ولا يمثل خطورة على الغالبية العظمى من الأطفال”٫ متابعا: " نحن لسنا بصدد كورونا جديد فيما يخص انتشار الفيروس المخلوي”.

وأشار الدكتور يسري عقل، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني ورئيس وحدة مناظير الصدر، : “الفيروس المخلوي يعيش معنا منذ القدم”٫ مضيفا: “الفيروس المخلوي من أشهر أسباب البرد من الخريف وحتى الشتاء”.