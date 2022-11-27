هيئة قناة السويس: نعمل على زيادة الدخل ورفع كفاءة الترسانات البحرية| فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ترسانة بورتوفيق هي واحدة من ضمن 3 ترسانات بحرية موجودة في هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن الترسانة تمتلك قدرات كبيرة في الرفع والبناء، حيث تنتج الترسانة "لانشات" الإرشاد، و"المعديات".

رفع كفاءة الترسانات البحرية

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يتم العمل على زيادة دخل قناة السويس ورفع كفاءة الترسانات البحرية، بالإضافة إلى زيادة عدد اللانشات المنتجة، وتوفير فرص عمل.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن هناك مدرسة تدريب في مدينة السويس ومدرسة تدريب في مدينة بورسعيد، و يتم التدريب بهما على جميع المهن الخاصة بـ الترسانات البحرية، مثل أعمال النجارة، وأعمال إصلاح الحديد وأعمال الكهرباء.