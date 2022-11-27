مروة نوح تقدم روشتة مهمة لتقوية مناعة الأطفال في فصل الشتاء .. فيديو

قالت الدكتورة مروة نوح استشاري التغذية العلاجية ، إن المكملات الغذائية للطفل لن تغني على الأكل الصحي ، موضحة أن المكملات الغذائية لابد أن تكون داعم للأكل الصحي وليس العكس .

وتابعت الدكتورة مروة نوح ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن امتصاص الفيتامينات من الأكل الصحي مختلف تماما عن امتصاصه من المكملات الغذائية ، منوهة على مخاطر تعاطي الفيتامينات بصورة عشوائية .

وأكملت ، أن المياه من العناصر المهمة للمناعة ، والتي تهمل في فصل الشتاء ، وهي مهمة لتعزيز الغشاء المخاطي بالأنف والجلد ، ويمكن تعويضها في المشروبات الدافية مثل البينسون ، واللمون .

ونصحت بالتركيز على الفاكهة للحصول على الفيتامينات ، والمياه الضرورية ، موضحة أن الأمهات لابد من التركيز على العصائر الطبيعية والبعد عن عصائر المعلبة ، والتركيز على الخضروات ، والابتعاد عن " الدليفري " .