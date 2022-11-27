محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات لسرعة إنجاز المشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، مع مسئولي إدارة المشروعات بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات التي تشرف عليها الإدارة و جاري تنفيذها بعدد من الأحياء.

محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال

جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد و مديرة إدارة المشروعات بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من مدير مديرية الإسكان و مدير إدارة المشروعات حول معدلات ونسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي يشهدها الأحياء في مختلف القطاعات ، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمشروعات الخدمية، وإنشاء مراكز ومجمعات خدمية وتنموية على أحدث طراز، تتماشى مع الأعمال التنموية الجارية ببورسعيد في كافة الاتجاهات.

محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات ، وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية في عدد من القطاعات، مؤكدا أن بورسعيد تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول.