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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة: بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرى الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت القافلة الطبية المجانية، اليوم الأحد، أعمالها، بقرية الجديدة في مركز الداخلة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحاً أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.

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وأضاف أن القافلة الطبية تأتى في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" فى مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

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