تيسير مطر: إدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن مصر كاذبة| فيديو

أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إدارة جيل، أن قرار البرلمان الأوروبي لم يشتمل على واقعة واحدة صحيحة، بل جميعها إدعاءات كاذبة وغير صحيحة بشأن حقوق الإنسان ضد مصر والمصريين.

مصر ليس بها إعدام للطفل

وأضاف تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرلمان الأوروبي تحدث عن إعدام الأطفال في مصر، مؤكداً أن مصر ليس بها إعدام للطفل، وحالة الطوارئ منتهية في مصر منذ أكتوبر 2021.

وأشار رئيس حزب إدارة جيل، إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع داخل مصر، منوهاً إلى أن حقوق الإنسان لا تقف عند حرية الرأي فقط، بل حقوق الإنسان أساسها الأمن والأمان.