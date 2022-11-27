استكمالاً لجولته حول العالم|عرض «بنات عبد الرحمن» في إسبانيا والسويد مطلع ديسمبر

مع مطلع شهر ديسمبر، يُعرض الفيلم الروائي “بنات عبد الرحمن” للمخرج زيد أبو حمدان ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مهرجان تاراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا (30 نوفمبر- 7 ديسمبر)، إذ يُعرض ضمن برنامج "أنت، الجميع، كل مكان" الذي يركز على إعادة التعريف بالذات وكيفية ارتباطها بالجموع، كما يُعرض يوم السبت 3 ديسمبر الساعة 8 مساءً في سينما كينو في مدينة لوند السويدية، وذلك بالتعاون مع مهرجان مالمو للسينما العربية في أول أمسية تُنظم احتفاءً بالسينما العربية.

وعلى مدار شهري أكتوبر ونوفمبر، شهد الفيلم جولة حافلة من العروض والأنشطة، إذ نافس في الدورة الثانية من حفل جوائز صنّاع المحتوى Joy Awards، الذي يعد أحد أضخم وأكبر حفل يحتفي بصناعة المحتوى الترفيهي في العالم العربي.

كما شارك في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، ومهرجان زيورخ للفيلم العربي، واختتم فعاليات النسخة 34 من مهرجان الأفلام الأوروبية في مركز الأميرة “هيا” الثقافي بحضور المنتجة آية وحوش، وذلك بعد أن سبق وحصل على عرض ناجح في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفدت التذاكر بمجرد الإعلان عنها.

كما شارك الفيلم في مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا، ومهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة، حيث فاز بجائزة الجمهور ليرتفع رصيده من الجوائز إلى أربع جوائز.

وحصد الفيلم أيضًا جائزة الجمهور في ثلاثة مهرجانات أخرى، هي مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو، ومهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث شهد عرضه العالمي الأول.

وكان الفيلم حصل على جولة من العروض التجارية في الدول العربية، أحدثها في دور العرض المصرية، كما سبق وانطلق في تونس والإمارات العربية المتحدة، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي، إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما انطلق تجاريًا في الكويت وفي 23 دار عرض سعودية.

ونال “بنات عبد الرحمن” تنويهاً خاصاً من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وعرض في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن قسم برنامج “روائع عربية”، وافتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وشارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا.

ومنذ انطلاقة عروضه، نال الفيلم إشادة نقدية وجماهيرية واسعة لا يزال صداها يتردد إلى الآن، إذ كتبت إسراء الردايدة: "يستند الفيلم إلى بحث متعمق حول النضال الاجتماعي والنسوي ضد المعايير غير العادلة والعنف ويثير قضية الحياة الأسرية والعنف".

فيما وصفت هبة ياسين شخصيات الفيلم بأنها "ثرية في تفاصيلها وصراعاتها الداخلية"، وأثنت على مخرج الفيلم قائلة: "ينبغي الإشادة بزيد أبو حمدان، فهو رجل يكتب عن أربع فتيات، وبغض النظر عن انحيازه للثقافة النسوية من عدمها، لكنه وصل إلى درجة الإجادة في التعبير عن المكنونات والمشاعر الداخلية المتقلبة لبطلاته"

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ، ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، وفرح بسيسو، وحنان الحلو، ومريم الباشا، وخالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions وLagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.