تدريبات تأهيلية لثلاثي نادي الزمالك بمران اليوم

خضع أحمد فتوح ومحمد عبد الغني ويوسف حسن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية ، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد على الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة خوض الثلاثي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة، ضمن البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي .