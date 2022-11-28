أخبار التوك شو.. حقيقة تكرار سيول جدة بمصر.. والصيادلة توقف إعطاء الحقن بالصيدليات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الصيادلة: محتارين بين مساعدة المرضي أو الحبس

كشف الدكتور عصام عبد الحميد،القائم بأعمال نقيب الصيادلة، قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات للمرضى بعد قرار إحالة صيدلانية لمحكمة الجنايات.

أحمد موسى يناشد وزير الصحة لحل أزمة امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بحل أزمة امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن بضوابط محددة.

باكية.. شاهد رد فعل "إسراء" سيدة الصف عند استلام منقولاتها الزوجية|فيديو

عرض برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2" لحظة الصلح بين إسراء وعائلة زوجها بعد حرمانها من منقولاتها الزوجية بعد ظهورها فى حلقة سابقة على شاشة البرنامج تستغيث من عائلة زوجها بطردها من منزلها هي وبناتها وعدم إعطائها منقولاتها.

إحالة الأمر للنيابة.. وزيرة الثقافة: اختفاء 6 مجلدات من دار الكتب منذ شهر

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حقيقة اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب، قائلة: "استقصاء الأخبار من مواقع السوشيال ميديا غير مؤكدة وغير دقيقة بالمرة".

أمطار ورطوبة.. هل يتأثر طقس مصر بـ منخفض السودان الموسمي؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن منخفض السودان ينشط في فصل الخريف، ويتأثر جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر بالمنخفض، بسبب الرياح الجنوبية الشرقية، والتي تحمل في طياتها كميات كبيرة من الرطوبة.

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، أن تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة القادمة، قائلا "سيول جدة لا يمكن أن تحدث في مصر خلال الـ48 ساعة اللي جاية لكن تتأثر مصر بدءا من غدٍ بامتداد منخفض جوي".

الإفتاء: كرة القدم ليست حراما.. والنبي مارس الرياضة مع أصحابه

أكد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كرة القدم ليست حراما وإنما بها إفادة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى.

تداول إيجابي.. أحمد موسى: البورصة المصرية حققت أعلى أرباح بـ15 مليار جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البورصة المصرية حققت أعلي مكاسب تصل إلي 15 مليار جنيه.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وشكل النماذج

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، شكل ورقة امتحان طلاب النقل في المرحلتين الإعدادية والثانوية، لافتا إلى أنه لا تغيير في شكل امتحانات المرحلة الإعدادية عما تم إعلانه في السابق.