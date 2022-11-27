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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإفتاء: كرة القدم ليست حراما.. والنبي مارس الرياضة مع أصحابه

خالد عمران
خالد عمران

أكد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن  كرة القدم ليست حراما وإنما بها إفادة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد،:“لا يملك أحد الحكم على أحد من خلق الله مثل اللاعبين بأنهم أسفل السافلين”.

وأشار: " من يريد النجاح في أي مجال من مجالات الحياة عليه النظر إلى قصص الناجحين وهذا لا يؤثر على تدينهم“٫مؤكدا:" الكرة لها اتحاد ومعتمدة كشأن رياضي يقوي الجسد والعقل”.

وأوضح: “كرة القدم إحدى الألعاب الرياضية والرياضة شيء معتبر في الإسلام، لدرجة أن النبي مارس الرياضة مع أصحابه وزوجته عائشة”.

كرة القدم عزة مصطفي دار الإفتاء المصرية صالة التحرير أمين الفتوى بدار الإفتاء

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