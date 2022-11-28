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حوادث

وظائف مجلس الدولة.. مواعيد سحب ملفات التقدم لمندوب مساعد ذكور وإناث

صدى البلد

يبدأ الشهر المقبل مجلس الدولة، في استقبال المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، لخريجي كليات الحقوق و الشريعة والقانون و الشرطة من الذكور والإناث لشغل مناصب مندوب مساعد دفعة 2022.


ويبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023 وتنتهى في 19 ديسمبر، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ويبدأ سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة السبت 3 ديسمبر المقبل، ويليها بقية الجامعات وفقا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.

وحدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد كالتالي:-

* التقدم للذكور والإناث.
* ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
* ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
* توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
* اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
* وتسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
* وكذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم ۱۰۱۰۰۸۰۱ باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الإثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

مجلس الدولة الحقوق الشريعة والقانون الشرطة

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