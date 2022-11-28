تطوير مناهج وأنشطة طلاب الجامعات.. التعليم العالي: تطبيق مقرر سماحة الأديان وآداب الحوار ضمن منهج القضايا المجتمعية.. ونعمل على تحصينهم ضد مخاطر التكنولوجيا والأفكار الهدامة

التعليم العالي:

تطبيق مقرر سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر الفصل الدراسي الثاني

تطبيق مقررات منهج القضايا المجتمعية على الكليات العلمية والنظرية

مقررات القضايا المجتمعية شرط لتخرج الطلاب من الجامعات

اضافة منهج التغيرات المُناخية ضمن المقررات الدراسية

تسعى الجامعات المصرية إلى إخراج أجيال جديدة ذات وعي وثقافة قادرة على مواجهة الأفكار الهادمة ، من خلال مناهج علمية تطبقها وتطور بها بشكل دوري، و خلق أنشطة توعوية تقدم للطالب دور فعال في مواجهة التطرف وقضايا المجتمع المختلفة.





ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تمتلك خطة تنفيذية مختصة بمواجهة الأفكار الهدامة وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف عادل إن الجامعات عملت على تقديم محتوى تعليمي خاص بالتسامح الديني يندرج تحت منهج القضايا المجتمعية والذي هو شرط لتخرج الطلاب من الجامعات، بالاضافة إلى دراسة كيفية مواجهة المخاطر التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب وضع خطة لمكافحة التطرف والفكر التكفيري.





وأشار لصدى البلد إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يُحصن الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا، بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية لتلبية مُتطلبات العصر الرقمي، والقيام بنشر ثقافة العلوم والابتكار.





وتابع : " يتم تنفيذ عدد من الأنشطة بالجامعات لتنمية الوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب، وعقد اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية التي تعقدها مؤسسات التعليم العالي حول القضايا الوطنية التي تحتاج إلى توعية مُجتمعية، كما أشار العرض إلى الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن من دعم لحملات التوعية لطلاب الجامعات من خلال وسائل التواصل الرقمية للوزارة والجامعات".





مقرر سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر



وكان قد أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على المحتوى العلمي "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، والذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب" .



يطبق منهج القضايا المجتمعية على الكليات العلمية والنظرية



قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس وافق أمس على تطبيق مقرر سماحة الأديان وآداب الحوار، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، والذي يتم تدريسه بكافة الجامعات.

وأضاف المصدر خلال أنه من المقرر أن المنهج سيعالج ويقوم بتحليل المشكلات المجتمعية والتي تدور حول الزيادة السكانية، وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد وغيرها من المشكلات التي تتعلق بمشاكل المجتمع ويطبق على طلاب الكليات العلمية وليس النظرية فقط.





مقررات القضايا المجتمعية شرط للتخرج



وأوضح لصدى البلد أن دراسة منهج القضايا المجتمعية هو شرط للتخرج من الكلية، و لا يدخل في تقدير الطالب إنما لابد من النجاح به فقط للتخرج.



وفي سياق متصل رحب الطلاب بهذه المقررات الدراسية حيث قال محمد محمود طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن منهج القضايا المجتمعية يساعد الطلاب على الاندماج مع قضايا المجتمع وتقديم حلول للازمات التي يواجهها المجتمع المصري.

بينما أكد الطالب محمد أيمن، بكلية الآداب أنه حريص على حضور الفاعليات التوعوية التي تقيمها الجامعة، لتوعية وحماية الطلاب من الأفكار الهدامة، بالإضافة إلى المُساهمة في بناء فكر الطالب من خلال تطوير المناهج التي تبني وعيه مثل منهج القضايا المُجتمعية.





اضافة منهج التغيرات المُناخية ضمن المقررات الدراسية



ومن جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد تم توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس، على أن يبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني، أو العام الدراسي المقبل بحد اقصى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف “ المصدر “ لـ ”صدى البلد ” أنه تم تنظيم العديد من المعارض الخاصة بالتغيرات المناخية، لطلاب الدراسة الجامعية وما بعد التخرج، بالاضافة إلى المسابقات الخاصة بالتغير المناخي والتي شارك بها عدد كبير من الفرق الطلابية بالجامعات .





دور الجامعات والمراكز والمعاهد في نشر ثقافة تغير المناخ



ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة على أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ .

وأضاف "محي الدين " أن نشر الثقافة الخاصة بتغير المناخ تقوم على عدة محاور من بينها دمج قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب في الجامعات المصرية، بهدف التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.

