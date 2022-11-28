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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: 663 ألف فدان إجمالي مساحة المناطق الخالية من العفن البني بالبطاطس

بطاطس
بطاطس

استعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، تقريرا حول إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي، وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، استعدادا لموسم البطاطس الجديد 2022/2023.

 

وأشارت بلابل، إلى أن إجمالى تقاوى بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات)، والتي تم فحصها للموسم الجديد بلغت حوالي ٢٠٠ الف و ٢١٤ طن، باجمالي عدد عينات ١٠١٠٩ عينة، بينما بلغ اجمالى تقاوى البطاطس المستوردة، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، حوالي ٢٦ ألف و ٢٢٥ طن، باجمالي عدد عينات ١٠٧٤ عينة.

 

وأضافت مدير المشروع، أنه فيما يتعلق بتأسيس المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس: تم تأسيس عدد (34 جهاز) بمساحة (3758 فدان) داخل المناطق الخالية ليصبح الإجمالي العام  لمساحات المناطق الخالية من العفن البني (663 ألف فدان)، لافتة إلى أنه تم عمل صيانة لعدد ( 7 بيفوتات) بمساحة 820 فدان ليصبح الاجمالي العام (3472 فدان).

 

وأوضحت أنه تم تحقيق مساحة 49 ألف فدان حتى الآن ومازال التحقيق مستمرا، بالمساحات المزروعة للعروة الشتوية لموسم 2022/2023، كذلك تم تحقيق مساحة 450 فدان حتى الان ومازال التحقيق مستمرا، ضمن المساحات المزروعة للعروة الصيفية لغرض انتاج تقاوي لموسم 2023/2024.

 

وحول أعمال وحدة الرصد والمتابعة، اشارت بلابل الى انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، حيث تشمل: التأسيس و الصيانة للمناطق الخالية، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية،  إعتماد زراعات العروة الشتوية  للموسم الجديد 2022/2023، فضلا عن مراجعة إستمارات العمل على الأجهزة اللوحية (التابلت) وإدخالها بقاعدة البيانات، وإدخال بيانات الثلاجات المخصصة لحفظ تقاوي البطاطس المعتمدة لزراعات العروة الشتوية داخل المناطق لخالية واضافتهم الي قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 106 ثلاجة ).

 

وأوضحت أنه يتم أيضا متابعة عمليات شحن التقاوي المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية، كذلك تم تحميل عدد (360) صورة فضائية بمساحة 471 الف كيلومتر مربع لاستخدامها في: تأسيس المناطق الجديدة لاعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، والتحقق من تاريخ الزراعة للبيفوتات المختلفة، فضلا عن إجراء مختلف التحليلات (ملوحة – رطوبة – صحة النبات ) باستخدام تقنية الاستشعارعن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية للموسم التصديري الجديد.

 

وأضافت مدير المشروع انه يتم متابعة زراعات العروة الشتوية للموسم للجديد و إدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (31 حوشة ، 590 جهاز ) بمساحة (49 الف فدان)، كذلك رفع نتائج جميع التحليلات والإحصائيات للمناطق المزرعة علي لوحة المؤشرات لعرضها علي متخذ القرار، وادخال بيانات زراعات العروة الصيفية المخصصة لإنتاج التقاوى لموسم 2023/2024 فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (5 اجهزة) بمساحة (450فدان).

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