اليوم.. ورشة عمل الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع بجامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ورشة عمل توعوية عن الملكية الفكرية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، في إطار اهتمام جامعة عين شمس بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتأتي ورشة العمل تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية" الذي يأتي ضمن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتستضيف ورشة العمل الدكتور عمرو الدقاق خبير الملكية الفكرية وأحد وكلاء براءات الأختراعات بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لديه خبرة كبيرة في تقديم براءات الاختراع بدول مختلفة، متضمنة مصر، دولة الأمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتخرج الدكتور عمرو من جامعة الأسكندرية وحصل علي درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة إلينوي في شيكاغو. استمر بعدها في اجراء الأبحاث بمعهد ستوارز للبحوث الطبية. عمل ايضا كعضو هيئة تدريس وباحث بالجامعة الأمريكية الوطنية ثم المركز الطبي لجامعة كانسس. نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية ودولية مرموقة.

ينظم ورشة العمل الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذى لمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس.

وتتناول ورشة العمل محاضرة عن الملكية الفكرية، ورشة عمل عن تقديم براءات الاختراع الدولية، وعيادات استشارية عن الملكية الفكرية. تقدم العيادات الاستشارية الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الأبتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.

وتعقد ورشة العمل بقاعة MPU بمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس الساعة 10 صباحا.

للتفاصيل عن البرنامج ومواعيد العيادات الأستشارية، نرجوا من السادة الزملاء الأنضمام الي مجموعة الواتس من خلال اللينك التالي: https://chat.whatsapp.com/LsOSWltHuCtAkpXuYwDJ9Y

لمزيد من التفاصيل عن موقع مركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، نرجوا زيارة الموقع التالي https://maps.app.goo.gl/xLjK2rNUxytZ2bqv8