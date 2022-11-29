عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ورشة عمل الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع بجامعة عين شمس

مركز الأبتكار وريادة
مركز الأبتكار وريادة الأعمال

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ورشة عمل توعوية عن الملكية الفكرية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، في إطار اهتمام جامعة عين شمس بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

txt

جامعة عين شمس تضع خطة انتخابات الاتحادات الطلابية

txt

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. خبير يوضح كيف تقي طفلك من الأمراض بالمدارس

وتأتي ورشة العمل تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية" الذي يأتي ضمن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.  

وتستضيف ورشة العمل الدكتور عمرو الدقاق خبير الملكية الفكرية وأحد وكلاء براءات الأختراعات بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لديه خبرة كبيرة في تقديم براءات الاختراع بدول مختلفة، متضمنة مصر، دولة الأمارات العربية المتحدة،  والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتخرج الدكتور عمرو من جامعة الأسكندرية وحصل علي درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة إلينوي في شيكاغو. استمر بعدها في اجراء الأبحاث بمعهد ستوارز للبحوث الطبية. عمل ايضا كعضو هيئة تدريس وباحث بالجامعة الأمريكية الوطنية ثم المركز الطبي لجامعة كانسس. نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية ودولية مرموقة.

ينظم ورشة العمل الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذى لمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس.

وتتناول ورشة العمل محاضرة عن الملكية الفكرية، ورشة عمل عن تقديم براءات الاختراع الدولية، وعيادات استشارية عن الملكية الفكرية. تقدم العيادات الاستشارية الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الأبتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.

وتعقد ورشة العمل بقاعة MPU بمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس الساعة 10 صباحا. 

للتفاصيل عن البرنامج ومواعيد العيادات الأستشارية، نرجوا من السادة الزملاء الأنضمام الي مجموعة الواتس من خلال اللينك التالي: https://chat.whatsapp.com/LsOSWltHuCtAkpXuYwDJ9Y

لمزيد من التفاصيل عن موقع مركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، نرجوا زيارة الموقع التالي https://maps.app.goo.gl/xLjK2rNUxytZ2bqv8

الدراسات العليا جامعة عين شمس ورشة عمل توعوية الملكية الفكرية نشر التوعية الفكر والإبداع براءات الاختراع Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

موضوعات متعلقة

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. خبراء يوضحون كيف تقي طفلك من الأمراض بالمدارس.. خطط محكمة للتأكد من دقة تنفيذ التوصيات.. ويؤكدون: الصحة النفسية والتربوية مكون أساسي لصحة الطلاب

جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

بعد زيادة حالة الخوف المسيطر على أولياء الأمور.. خبراء يكشفون هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي.. وكيفية حلها.. ويحذرون من الانسياق وراءها

خبير يكشف هدف ترويج الشائعات ضد وزارة التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي

ترشيحاتنا

إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات

الذهب عياره فلت| اعرف سبب القفزة الكبيرة في أسعاره وهل تشتري أم تبيع

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-11-2022

دعاء من 7 كلمات يجمع خيري الدنيا والآخرة.. ردده كل وقت بخشوع

سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم حق الصينيين في الاحتجاج السلمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ