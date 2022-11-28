تشكيل أوروجواي أمام البرتغال في كأس العالم 2022

أعلن دييجو ألونسو، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيل بلاده لمواجهة البرتغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل أوروجواي

وضم تشكيل أوروجواي كلا من:

في حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - خوسيه خيمينيز - دييجو جودين - سباستيان كواتيس - جييرمو فاريلا

خط الوسط: ماتياس فيتسينو - فيدريكو فالفيردي - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.

ويجلس لويس سواريز على مقاعد بدلاء منتخب أوروجواي في مباراة اليوم.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة على ستاد لوسيل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال انتصر على غانا 3-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية.