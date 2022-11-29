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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جولة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس،  في تمام الساعة العاشرة صباحاً والتي ستبدأ من مركز التدريب والتطوير بالمستشفيات.

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حيث يجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية لجميع مباني المدينة الجامعية للتأكد من جاهزيتها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا .

ويعد مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصرى والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى عمل العديد من المشروعات الصحية من افتتاح مستشفيات جديدة وتحسين منظومة التأمين الصحى.

تسعى جامعة عين شمس،  خلال هذه الفترة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى، ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى لتضم كافة التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

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