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رئيس التحرير
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تعليم

زراعة عين شمس: عدم تسديد المصروفات لن يمنع الطالب من دخول الامتحان

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تستقبل الأبحاث الاجتماعية للطلاب غير القادرين لحذف جزء من المصروفات الدراسية أو الإعفاء النهائي منها حسب الحالة الاجتماعية للطالب أو الطالبة وعلي الطلاب المذكور أسماؤهم التوجه لرعاية الشباب بالكلية.

وقال “جلال”، لـ “صدى البلد”، إنه لم يتم منع أي طالب من دخول الكلية غير مسدد للمصروفات الدراسية، أما عن الطلاب الجدد فإن دفع المصروفات الدراسية ضمن شروط الالتحاق بالكلية.

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطالب غير المسدد للمصروفات الدراسية لم يمنع أيضا من دخول الامتحان ولكن يتم حجب النتيجة حتى يتم تسديد المصروفات الدراسية.

وأشار عميد كلية زراعة إلى أن كافة كليات جامعة عين شمس بها لجنة التكافل الاجتماعي لمساعدة الطلاب غير القادرين والمستحقين الإعفاء من المصروفات الدراسية .

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وكانت انتهت فعاليات ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتسIELTS " التي نظمها مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

عقدت ورشة العمل أمس بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر كلية الزراعة  جامعة عين شمس ، و ذلك تحت رعاية  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و احمد جلال عميد كلية الزراعة،

و شاهدت ورشة العمل إقبال كبير من الطلاب، طلاب الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس حيث تزاحم العديد منهم علي التسجيل قبل بداية فاعليات ورشة العمل صباح أمس.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص مكتب رعاية المبعوثين على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتقدم للمنح والبعثات وذلك لتمثيل الجامعة الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعة في تنمية مهارات الطلاب والباحثين واعضاء هيئة التدريس.

تساهم هذه المهارات في الارتقاء بالقدرات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في المحافل الدولية.

كلية زراعة جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور أحمد جلال

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