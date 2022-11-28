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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسبب السرطان.. استشاري تغذية يوجه تنبيها خطيرا بشأن منتجات الباعة أمام المدارس

جانب من اسوار المدارس
جانب من اسوار المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، عددًا من القرارات المهمة التي تخص طلاب المراحل التعليمية المختلفة.


وأعلنت الوزارة، في كتاب دوري، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ونشر الوعي الصحي، مؤكدة على جميع المديريات التعليمية بالتنسيق مع محافظات ومديريات الأمن، للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس، لقيامهم ببيع أغذية ومشروبات بعضها فاسد أو لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية والحظر التام لبيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وحظر بيع اي منتجات مجهولة المصدر او غير مطابقة للمواصفات او تمثل خطرا على صحة الطلاب .

قال الدكتور مصطفى يسري، استشاري تغذية علاجية وحاصل على دبلومة تغذية من جامعة عين شمس، أن ظاهرة الباعة الجائلين أمام المدارس تعددت أسبابها وأشكالها فأحيانا يقع الأطفال والتلاميذ ضحية الجهل الأسرى الذى لا يراعى أهمية التثقيف الغذائى الصحيح ويحافظ على منظومة التغذية السليمة للطفل وأحيانا نجد الأسر نفسها تقع ضحية الإقبال على بعض الأغذية الصناعية وعدم الانتباه لمخاطرها ما يؤدى مع الوقت لإهمال الوجبات المنزلية الصحية النظيفة.

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وأضاف أنه مع غياب الرقابة عن تلك السلع ومصادر تصنيعها وسهولة تداولها أمام المدارس فى وضح النهار دون وجود أى محاسبة أو رقابة يجعل من الظاهرة واقعا لا يمكن التغلب عليه، والنتيجة جيل صاعد من الأطفال يعانى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وأكد الدكتور مصطفي يسري أن الاغذية التي يتم بيعها امام المدارس يتجمع عليها الذباب والأتربة وعوادم السيارات وتصيب صحة أطفالنا بالعديد من المشكلات، مشيرا الى أهمية دور الأم فى توعية أبنائها تجاه السلع الغذائية وتوجيههم لتجنب تلك السلع المجهولة والاعتماد على السلع المنزلية التى تصنعها الأم .

وأوضح ، استشاري تغذية علاجية  أن خطورة تلك السلع تكمن فى التلوث وما يمكن أن يسببه من مشاكل صحية للأطفال من أخطرها النزلات المعوية التى لها تأثير سلبى على الطفل صحيا ودراسيا ومن الممكن أن يصل الضرر الى الوفاة .


وتابع أن الباعة الجائلين يستخدمون مواد مجهولة المصدر وضارة صحيا لتتناسب مع الأسعار التى يبيعون بها، وتؤدى الى مشاكل صحية كثيرة تؤثر على الكبد والكلي، وكثير من هذه الأطعمة يحتوى على مواد حافظة ومكسبات طعم صناعية بكميات عالية يكون لها تأثير سلبى على تركيز وصحة الطفل، يؤدى الى ضعف عام فى مناعة وبنيان الطفل، وعلى المدى البعيد تؤدى الى تدمير الكلى تماما كما تعرض الجسم للفيروسات الكبدية وتأخر النمو وحالات التوحد والسرطان.

 

وشدد الدكتور مصطفي يسري علي ضرورة اقامة محاضرات لطلاب المدارس لتوعيتهم من مخاطر الاغذية الغير المرخصة من وزارة الصحة مع  توفير بدائل تكون جاذبة أيضا للأطفال وأكثر أمانا ومفيدة صحيا لهم كما يمكن صنع بعضها فى المنزل أو الاعتماد على مصدر موثوق فيه، ويجب على الأسر تجنب ثقافة التعامل مع الأكل الخارجى بشكل عام والاعتماد على الأكل المنزلى لغرس تلك الثقافة فى الأبناء .

 

 

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