أخبار التعليم.. منحة 10 آلاف جنيه لـ200 طالب ثانوي عام وفني.. أستاذ علم اجتماع تفسر دوافع فتاة البحيرة لإنهاء حياتها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: منحة 10 آلاف جنيه لـ200 طالب ثانوي عام وفني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون (مشروع تكافؤ) بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واحدى شركات الاستثمارات المالية والرقمية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

1012 مرشحا في الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا اليوم "الاحد" القائمة المبدئية للطلاب المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة لقبول أوراقهم، وشملت القوائم المبدئية عدد 1012 طالبا وطالبة من اجمالي المتقدمين البالغ 1053 طالبا وطالبة.

وظائف نوعية شاغرة في تعليم الوادى الجديد.. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف النوعية "بالندب" وطبقًا لبطاقات الوصف الوظيفي وضخ دماء جديدة، وتكافؤ الفرص والشفافية أمام الجميع.

سماحة الأديان محتوى علمي جديد بالجامعات.. وعميد تربية السابق: العفو منهج الأنبياء

وافق المجلس الأعلى للجامعات على المحتوى العلمي "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، والذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب.

جامعة حلوان: تفعيل بروتوكول «امديست» الأمريكية لإنشاء مركز خدمات للطلاب ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفد من هيئة «امديست» الأمريكية، اليوم الأحد؛ وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة، لإنشاء مركز خدمات للطلاب ذوي الإعاقة.

نتيجة تحقيق وزارة التعليم بشأن منشور فصل جميع طلاب الثانوية العامة بمدرسة طنطا

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل جديدة بشأن المنشور الذي آثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن فصل جميع طلاب الثانوية العامة الملتحقين بـ مدرسة يوسف عبد العال الثانوية المشتركة في طنطا بمحافظة الغربية.

تعرضت لواقعة مؤلمة.. أستاذ علم اجتماع تفسر دوافع فتاة البحيرة لإنهاء حياتها

شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا، مساء أمس؛ حيث لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث من منزلها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

5 أسئلة يجيب عنها وزير التعليم في مؤتمر امتحانات الثانوية العامة غدا

وعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء الامور عبر جروب مستقبل أولادنا على تطبيق واتس آب ، بأن يقدم غدا في مؤتمره الصحفي إجابات واضحة عن 5 اسئلة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 .