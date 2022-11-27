5 أسئلة يجيب عنها وزير التعليم في مؤتمر امتحانات الثانوية العامة غدا

بناء على طلب الأهالي ..

وعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء الامور عبر جروب مستقبل أولادنا على تطبيق واتس آب ، بأن يقدم غدا في مؤتمره الصحفي إجابات واضحة عن 5 اسئلة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تتمثل هذه الاسئلة التي اثارها أولياء الامور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

فى ظل العجز الصارخ فى عدد المعلمين كيف سيتم توفير معلمين (ثانوية عامة) على دراية بالمنهج لتصحيح الأسئلة المقالية طبقا للتصريح بأنه سيكون هناك 3 معلمين لتصحيح السؤال المقالي الواحد؟



بالنسبة لسؤال التعبير والـ writing فى اللغة الاجنبية الاولى والثانية.. كيف ستكون الإجابة عليها (short essay) هل الاجابة في سطرين ثلاثة؟

ما هو عدد الأسئلة فى كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عودة الأسئلة المقالية ؟

هل سيتم نزول نموذج اجابة لكل مادة بعد كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

فى حالة تظلم الطالب بعد اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 .. هل سيطلع على ورقة الأسئلة الخاصة؟

وبشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل جديدة بشأنها لحسم الجدل والاستفسارات المثارة بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي عاجل غدا، الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، للإعلان عن المواصفات الفنية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 والكشف عن تفاصيل خطة الوزارة في المرحلة المقبلة.

تفاصيل سبق إعلانها عن امتحانات الثانوية العامة 2023