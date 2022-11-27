5 أسئلة يجيب عنها وزير التعليم في مؤتمر امتحانات الثانوية العامة غدا

وعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع أولياء الامور عبر جروب مستقبل أولادنا على تطبيق واتس آب ، بأن يقدم غدا في مؤتمره الصحفي إجابات واضحة عن 5 اسئلة هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 .
تتمثل هذه الاسئلة التي اثارها أولياء الامور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :
- فى ظل العجز الصارخ فى عدد المعلمين كيف سيتم توفير معلمين (ثانوية عامة) على دراية بالمنهج لتصحيح الأسئلة المقالية طبقا للتصريح بأنه سيكون هناك 3 معلمين لتصحيح السؤال المقالي الواحد؟
- بالنسبة لسؤال التعبير والـ writing فى اللغة الاجنبية الاولى والثانية.. كيف ستكون الإجابة عليها (short essay) هل الاجابة في سطرين ثلاثة؟
- ما هو عدد الأسئلة فى كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد عودة الأسئلة المقالية ؟
- هل سيتم نزول نموذج اجابة لكل مادة بعد كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟
- فى حالة تظلم الطالب بعد اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 .. هل سيطلع على ورقة الأسئلة الخاصة؟
وبشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل جديدة بشأنها لحسم الجدل والاستفسارات المثارة بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي عاجل غدا، الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، للإعلان عن المواصفات الفنية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 والكشف عن تفاصيل خطة الوزارة في المرحلة المقبلة.
تفاصيل سبق إعلانها عن امتحانات الثانوية العامة 2023
- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقية.
- امتحانات الثانوية العامة 2023 تصحيحها سيكون إلكترونيا.
- %85 من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ.
- %15 من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة مقالية قصيرة Short Essay.
- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام أوبن بوك.
- يمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.
- سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية.
- نموذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير Rubrics لضمان سرعة وموضوعية التصحيح.
- لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطالب منتظم.
- سيتاح للطلاب تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع الوزارة وورقيا في المدارس بخط الطالب.
- ستتم إتاحة امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023، بحيث يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من مُتعدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس الثانوية.
- تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.
- تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وكذلك تدريبهم على آلية وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات.