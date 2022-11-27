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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعرضت لواقعة مؤلمة.. أستاذ علم اجتماع تفسر دوافع فتاة البحيرة لإنهاء حياتها

فتاة البحيرة
فتاة البحيرة

شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا، مساء أمس؛ حيث لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث من منزلها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق هذه الواقعة؛ قالت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن عدم الثقة بين الآباء والأبناء؛ من أخطر المشاكل الأسرية التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى أمور مأساوية، مثل ما حدث مع فتاة البحيرة .

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وشددت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد علي ضرورة الثقة بين الأسرة؛ لعدم تفككها، مطالبة بالسماع للأبناء في أي وقت، متسائلة: “لو أهلي مش هيثقوا فيا؛ مين هيثق فيا؟”.

وأكدت الدكتورة  أن العادات والتقاليد السلبية، والمخاوف من القيل والقال في المناطق الريفية والاقاليم؛ هي السبب الرئيسي وراء هذه الواقعة.

وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول علياء.ع، 24 عامًا، مستشفى إيتاي البارود المركزي، ومقيمة مدينة إيتاي البارود، جثة هامدة، جراء ادعاء سقوط من أعلى منزلها.

وحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتبين أن الفتاة المتوفاة، كتبت منشورا، عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل وفاتها بلحظات، ودعت فيه متابعيها وأصدقائها، واشارت إلى أنها تعرضت للتحرش من أحد أقاربها وهي في سن صغيرة، وأبلغت عائلتها ولكن لم يصدقها أحد.

ايتاى البارود مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة علياء ع 24 جثة هامدة

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