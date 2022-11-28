جامعة عين شمس: تمهيد كافة الطرق المؤدية إلى مدرجات الدراسة للطلاب ذوي الهمم

قالت الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس إن الجامعة بها مركز لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويوجد منسق بالمركز ، مؤكدة أن الجامعة تدعم بشكل كبير طلاب ذوي الهمم، وتشاركهم في كافة المجالات التي تنظمها الجامعة، بجانب إعطاء دورات تدريبية لهم أو إتاحة الفرصة لهم للتواجد بين أعضاء اتحاد الطلاب.

وأوضحت، أن وحدة ضمان الجودة والاعتماد نظمت دورة تدريبية بعنوان التوعية بالإعاقة البصرية وكيفية إتاحة المواد التعليمية لهم، وذلك بالتعاون مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وكذلك مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصري.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بتمهيد كافة الطرق المؤدية إلى مدرجات الدراسة ومخارجها، حتى تتناسب مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أنه من ضمن الجهود التي تقوم بها الكلية لخدمة طلاب ضعاف البصر، القيام بترجمة المواد العلمية على طريقة "برايل" وذلك لمساعدتهم على تحصيل كافة المواد العلمية الخاصة بهم أثناء الدراسة.

وكان قد افتتح محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إحتفالية حاضنات الفائقين بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وغادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وصلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات المصرية و جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

وفي كلمته تقدم محمود المتيني الشكر للدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها المتواصل وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المصريين ؛ وخاصة دورها في خدمة الطلاب ذوي الهمم، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، والدعم الرئاسي الواضح لإظهار مواهبهم وقدراتهم، كما ثمن جهود جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن جامعة عين شمس لم تغفل البعد الاجتماعي بل تدعمه بشدة بمشاركة مؤسسات وصندوق التكافل بالجامعة.

وثمن صلاح هاشم البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس وجهود واهتمام الجامعة والوزارة لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا وتشجيعهم على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز الدراسى، وتقديم مكافآت مالية قيمة لهم وكذلك حرص الجامعة والوزارة على الاهتمام بفئة الشباب الجامعى وخاصة الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الدعم لتحقيق التوافق الدراسى.

حيث نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة ووحدة التضامن الاجتماعى احتفالية حاضنات الفائقين لتكريم وصرف" مكافأة مالية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا على مستوى الكليات المختلفة ( الطب – الزراعة – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات – التربية – الآداب – الألسن – الحقوق)، وتسليم أول منحة مالية للمرحلة الثالثة من منحة حاضنات الفائقين لوزارة التضامن الإجتماعى، وكذلك احتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لوزارة التضامن الاجتماعى وصرف عدد (66) لاب توب ناطق للطلاب ذوى الإعاقة البصرية من الكليات المختلفة (كلية الآداب، كلية الألسن، كلية الحقوق – كلية التجارة – كلية التربية النوعية ) من الفرق المختلفة تسليم عدد (4) لاب توب لموظفين الجامعة من ذوى الإعاقة البصرية.