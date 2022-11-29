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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنظيم معرض للملابس الجاهزة والمشغولات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع  كلية الصيدلة جامعة حلوان اليوم تنظيم  معرض والمشغولات، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

و يتضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة ،  وياتي  تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات  بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

و يضم السوق الخيري  نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير علي أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

جدير بالذكر بالذكر أن المعرض يستمر حتي الأول من ديسمبر المقبل وذلك في صالة المطعم المركزي بالجامعة.

جامعة حلوان كلية الصيدلة الملابس الجاهزة الجامعة Jobs Education

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