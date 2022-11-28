فيرنانديز يقود البرتغال لثمن نهائي كأس العالم بثنائية في شباك أوروجواي

تأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره الصعب على أوروجواي بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

هدف البرتغال جاء عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 54 من متابعة للكرة العرضية المرسلة من برونو فيرنانديز.

واقتحم مشجع أرضية الملعب حاملًا علم المثلية الجنسية بألوانه المختلفة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من الإمساك به وإخراجه من أرضية الملعب.

وشهد الشوط الأول سيطرة للبرتغال من خلال الاستحواذ على الكرة، فيما كانت الخطورة من نصيب أوروجواي.

وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة 32 لاعب أوروجواي إثر مراوغته مدافعي البرتغال ببراعة والانفراد بالمرمى، لكن ديوجو كوستا تصدى لتسديدته ببراعة.

وتعرض نونو مينديز لاعب البرتغال للإصابة ليتم استبداله بزميله رافاييل جيريرو في الدقيقة 41، وشهدت بكاء ظهير فريق باريس سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني، استطاع برونو فيرنانديز تسجيل الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 54، حيث أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، حاول كريستيانو رونالدو تسديدها برأسه لكنها سكنت الشباك قبل أن يلمسها.

وتصدى القائم الأيمن لتسديدة ماكسيمليانو جوميز حارمًا أوروجواي من تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 91، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبرتغال بعد لمس جودين الكرة بيده ليتولى برونو فيرنانديز تسديدها بنجاح مهديًا بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البرتغال لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند 3 نقاط في المركز الرابع.

تشكيل أوروجواي

وضم تشكيل أوروجواي كلا من:

في حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - خوسيه خيمينيز - دييجو جودين - سباستيان كواتيس - جييرمو فاريلا

خط الوسط: ماتياس فيتسينو - فيدريكو فالفيردي - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.

ويجلس لويس سواريز على مقاعد بدلاء منتخب أوروجواي في مباراة اليوم.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال انتصر على غانا 3-2 في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية.