تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 لجامعة الإسكندرية للعام الثامن على التوالي

حصلت جامعة الإسكندرية على شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة "الأيزو"، بعد زيارة فريق ( شركة GIC الأمريكية) المانحة لشهادات الأيزو.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قد استقبل فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، ظهر أمس الإثنين الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢، بعد أن قام الفريق لمدة يومين بالتأكد من تطبيق المواصفات الدولية وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة، وتمت الموافقة على إعادة منح الشهادة للجهاز الإدارى للجامعة لتصبح صالحة لمدة ثلاث سنوات قادمة على أن تتم المراجعة السنوية لتطبيق الشهادة.



وقدم الدكتور قنصوه خلال كلمته الشكر للجهاز الإدارى بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد للحفاظ على مكانة الجامعة وحصولها على تجديد شهادة الايزو، وأكد أن هذه النتيجة تعد تتويج لجهد الإداريين والعاملين بها.

كما قدم الشكر لفريق الزيارة برئاسة المهندس عمرو الحلو وأعضاء الفريق المصاحب له، وأضاف أن العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة إدارية.

وأوضح أن الجامعة سوف تعقد في الفترة القادمة حزمة من الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري بالجامعة بهدف إعداد كوادر من الصف الثاني والثالث قادرة على تحمل عبء الإدارة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى إختيار كوادر من الصف الثاني من أعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على القيادة والريادة.

وقدم الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر للجهاز الإداري بالجامعة، وأكد أن الجامعة تقدم الدعم الدائم للعاملين بها لتستمر منظومة العطاء والنجاح بها.

وأكد السيد محمد فتحي أبو النصر القائم بتسيير أعمال أمين عام الجامعة، أن جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه تبذل أقصى الجهد لتحقيق الجودة الإدارية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك لتيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد مؤكداً أن هذا الإهتمام يأتي من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة، وفق مجموعة من الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030.

وقد سبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقاً للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015 وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوه ، و محمد فتحى أبو النصر القائم بتسيير أعمال أمين عام الجامعة والسادة الأمناء المساعدين بالجامعة، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولى المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.

جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 فى مايو 2015، وتم تجديد الشهادة لعامى 2016، 2017، وتم التحول عام 2018 للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015 تم التجدديد على أساسها لمدة ثلاثة أعوام متتالية وتم إعادة منح شهادة الأيزو لهذا العام بعد إشادة الجهة المانحة بمستوى التطبيق والتحسين المستمر.

حضر الجلسة الختامية، الأمناء المساعدين، وفريق الجودة، ومديرى العموم، ومديرى الإدارات، ومنسقى الإدارات للجودة، والعاملين بالجامعة.