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رئيس التحرير
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أحمد عامر: الإصلاح الاقتصادي سبب رئيسي لزيادة معدلات النمو والتشغيل والإنتاج

أحمد عامر، مدير تحرير
أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه لا توجد دولة فى العالم بمأمن عن الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن كورونا أثرت على كل دول العالم اقتصاديا، ومعدلات التضخم فى سلاسل الإمداد.


وأضاف "عامر" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإصلاح الاقتصادي كان سبب رئيسي أن الاقتصاد المصري يكون به مرونة، إلى جانب أنه كان سببا رئيسيا فى زيادة معدلات النمو، وزيادة معدلات التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج.


وتابع ان مصر كانت تتوقع 6.7% فى عام 2022 معدل نمو، لافتا إلى أن معدلات النمو فى الاقتصاد العالمي وصل إلى أقل من 3% بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، كما أن الدول العالم تعاني .
 

أحمد عامر الأزمات العالمية مدير تحرير جريدة الأهرام كورونا الإصلاح الاقتصادى الإقتصاد المصرى

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