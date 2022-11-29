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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكرتونة بكام؟..أسعار البيض والدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

البيض
البيض

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، وتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 65 وحتى 75 جنيه للطبق.

 

سعر البيض اليوم الثلاثاء في السوق 
 

استقر سعر البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للكرتونة  ليصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 66 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك  70 جنيهًا .

أما  البيض البلدي فسجّل 65 جنيهًا للطبق في المزرعة  ليصل إلى الأسواق بنحو 69 و 70 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن انخفض بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسوق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 42 و43 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 48 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  52  جنيهًا للكيلو.

أما عن  سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي متراوحة  بين 57 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء تراوحت بين 33  و35 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار الأرانب إلى 82 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الثلاثاء

وتراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة  وصل إلى 25 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر  البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيها .

الشيش طاووق استقر عند  89 جنيهًا.

 

 

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