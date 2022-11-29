تنسيقية شباب الأحزاب تنعي المفكر الناصرى أمين إسكندر

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الكاتب والمفكر الناصرى أمين إسكندر، الذى وافته المنية أمس ، عن عمر يُناهز الـ70 عاما .

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا أمس الإثنين، الكاتب والمفكر الناصري أمين إسكندر، عن عمر يُناهز الـ70 عامًا، وساهم إسكندر في مشروعات وتجارب تأسيس أحزاب ناصرية، بدءًا من المنبر الاشتراكي مع كمال الدين رفعت، ثم الحزب الاشتراكي مع فريد عبدالكريم، ثم حزب التحالف مع كمال أحمد، وأخيرًا الحزب الناصري بقيادة ضياء الدين داود.

وتم انتخاب أمين إسكندر عضوًا في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في دورته الحالية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري.

ولد أمين إسكندر في منتصف عام 1952 قبل أسابيع قليلة من قيام الثورة، وبدأ نشاطه السياسى منذ كان طالبًا في الثانوي، وشارك في المظاهرات وقتها عام 1968 تأييدًا للمقاومة الفلسطينية، وبعد دخوله الجامعة أسهم مع رفاقه في تأسيس أندية الفكر الناصرى.

كما أصدر إسكندر العديد من الكتب والدراسات والأبحاث، آخرها كتاب التنظيم السري لجمال عبدالناصر، ومنها أيضًا (ذاكرة ورؤيا) و(في نقد تحالف كوبنهاجن)، وكذا عدد من الكتب المشتركة مثل (عبور الهزيمة) و(الحركة القومية في مائة عام)، وعصر القهر والفوضى، والزلزال: دراسات من داخل الأزمة العربية، ونقد التجربة الناصرية رؤى من الداخل.