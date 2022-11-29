عاجل
فتاوى وأحكام.. هل صلاة الشروق تغني عن ركعتي الضحى؟ لو أخرجت الزكاة الفلوس هتقل ولن أستطيع الزواج فماذا أفعل؟ هل يبتلي الله عباده بالنعم؟ علي جمعة: لسببين فاينانشال تايمز: واشنطن تدفع بالحلفاء الأوروبيين لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين 6 مراكز لإعداد المحفظين الاتحادان الأوروبي والإفريقي يستعرضان التقدم المُحرز في تنفيذ التزامات قمة فبراير ماكرون يغادر متوجها إلى واشنطن في زيارة للولايات المتحدة تستغرق يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تنعي المفكر الناصرى أمين إسكندر

وفاة المفكر الناصرى
وفاة المفكر الناصرى أمين إسكندر

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الكاتب والمفكر الناصرى أمين إسكندر، الذى وافته المنية أمس ، عن عمر يُناهز الـ70 عاما .

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا أمس الإثنين، الكاتب والمفكر الناصري أمين إسكندر، عن عمر يُناهز الـ70 عامًا، وساهم إسكندر في مشروعات وتجارب تأسيس أحزاب ناصرية، بدءًا من المنبر الاشتراكي مع كمال الدين رفعت، ثم الحزب الاشتراكي مع فريد عبدالكريم، ثم حزب التحالف مع كمال أحمد، وأخيرًا الحزب الناصري بقيادة ضياء الدين داود.

وتم انتخاب أمين إسكندر عضوًا في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في دورته الحالية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري.

ولد أمين إسكندر في منتصف عام 1952 قبل أسابيع قليلة من قيام الثورة، وبدأ نشاطه السياسى منذ كان طالبًا في الثانوي، وشارك في المظاهرات وقتها عام 1968 تأييدًا للمقاومة الفلسطينية، وبعد دخوله الجامعة أسهم مع رفاقه في تأسيس أندية الفكر الناصرى.

كما أصدر إسكندر العديد من الكتب والدراسات والأبحاث، آخرها كتاب التنظيم السري لجمال عبدالناصر، ومنها أيضًا (ذاكرة ورؤيا) و(في نقد تحالف كوبنهاجن)، وكذا عدد من الكتب المشتركة مثل (عبور الهزيمة) و(الحركة القومية في مائة عام)، وعصر القهر والفوضى، والزلزال: دراسات من داخل الأزمة العربية، ونقد التجربة الناصرية رؤى من الداخل.

تنسيقية شباب الاحزاب المفكر الناصرى أمين إسكندر أمين إسكندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

حظك هذا الأسبوع وتوقعات الفلك .. سداد ديون وحل خلافات ومفاجأة لهؤلاء

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم: مفيش أسئلة مقالية بالمواد غير المضافة للمجموع

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

تيسير العلاج على المواطن .. وزير الصحة يوجه بحل جذري لأزمة إعطاء الحقن بالصيدليات

ترشيحاتنا

السعودية.. أمر ملكي من خادم الحرمين بشأن أعضاء النيابة العامة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

الدولار يتراجع والإسترليني واليوان والين في صعود.. أسعار العملات بالأسواق العالمية اليوم

خلافا على تمثال أثري.. سيدة تتهم عامل بالنصب عليها في ثمن سيارة

ضبط 7400 قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12.. اعرف الكمية اللازمة لكل جسم من جميع الأعمار

عيب عليكم أنا مطلقة حرة.. حكاية فيديو أثار الجمهور ضد نادين نجيم

فيديو

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ