رضا الباهي: فكرة جزيرة الغفران جاءتني فى التسعينات.. وتقديمه الآن أصبح ضرورة ملحة

أكد المخرج الكبير رضا الباهي، أن فيلمه جزيرة الغفران، والذى تم عرضه فى مهرجان القاهرة الدولي فى دورته الـ 44 ، يقدم رسالة التعايش بين الجميع .

وتابع المخرج الكبير رضا الباهي ، فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أن فى فترة الخمسينات كان هناك حالة من التعايش بين جميع الأديان على الرغم من وجود الاستعمار الذى كان يهدف إلى زعزعة تلك العلاقة القائمة بين المسلمين والمسحيين واليهود ، إلا أنه بعد ثورات الربيع العربي الأمر حدث نوع من الانكماش ورفض الآخر ، لذا فكرت فى تقديم هذا العمل ، لأن الأمر أصبح خطر ، وكان واجب علي كسينمائي تقديم سينمائي عن التعايش.

واستكمل رضا الباهي: العمل فكرته راودتني في التسعينات ، ولكن كان هناك موضوعات فنية اخري ملحمة لدي كان يجب تقديمها ، ولم يحدث اي تغير فى العمل إلا أمور طفيفة عند تقديمه لانني كنت كتب الفكرة فقط وليس السيناريو أو الحوار .

كلوديا كاردينالي :

وكشف المخرج الكبير رضا الباهي، عن كواليس اختباره للممثلة العالمية النجمة العالمية كلوديا كاردينالي للمشاركة في بطولة فيلمه جزيرة الغفران ، والذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية .

وقال رضا الباهي ، في تصريحات مصورة لـ صدى البلد : اختياري للفنانة العالمية كلوديا كاردينالي جاء لأنها مناسبة للدور تماما ، فكان أمامي خياران إما الاستعانة بممثلة إيطالية للدور أو تونسية ، ووجدت ان “ كلوديا ” تجمع بين الاثنين وتجسد هذا الجانب بالفعل.

وتابع رضا الباهي قائلا : قمنا بحذف بعض من المشاهد الخاصة بالدور وتقليصه قبل التصوير واثناء الكتابه بسبب الحالة الصحية للفنانة العالمية كلوديا كاردينالي.

وكشف المخرج الكبير رضا الباهي، عن تفاصيل اختياره للفنان محمود مرسي لبطوله فيلم شمس الضباع .

وقال رضا الباهي، في تصريحات مصورة خاصة لموقع صدي البلد : أنه ذهب إلى المخرج الراحل يوسف شاهين ليقوم بمساعدته علي التعاقد مع الفنان محمود المليجي الذي كان يراه مناسبا للدور ، إلا أن ارتباط الأخير بعرض مسرحية وتعارض المواعيد جعله يعتذر قبل أن يفكر في الاستعانة بالفنان الراحل محمود مرسي .

وتابع رضا الباهي، حديثه قائلا : قابلت محمود مرسي وقال لي إنه كان يعتقد أنني كبير في السن ، ووافق علي أداء الشخصية وسافرنا إلى المغرب لبدء التصوير ، وعلي الرغم من انه كان قاسيا مع نفسه إلا أنه كان في غاية اللطف مع الآخرين ، وعلي المستوي الفني كان أداؤه التمثيلي مضبوط للغاية .