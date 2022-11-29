أخبار التعليم .. طب عين شمس: أقراص سهر الطلاب لها آثار جانبية خطيرة.. قرار عاجل من التعليم بعد رصد ضعف كفاءة الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مع قرب موسم الامتحانات.. أستاذ مناعة يحذر الطلاب من مخاطر حبوب السهر



يعتاد الطلاب خلال فترة الامتحانات على السهر ليلًا، للمذاكرة والتحصيل الدراسي، ويتوهم العديد من الطلاب أن تناول الحبوب المنبهة يدعم قدراتهم الذهنية والجسدية في ظل الجهد الذي يبذلونه للمذاكرة والتحصيل وهو فهم خاطئ بكل المقاييس، لأن تلك الحبوب هي بداية النهاية لمستقبلهم ويمكن أن تقودهم إلى شرك الإدمان وخطر المخدرات وحينها تتبدل الصورة الوردية للمستقبل إلى صورة قاتمة ومحزنة ومدمرة.



طب عين شمس: أقراص سهر الطلاب لها آثار جانبية خطيرة



مع اقتراب موسم الامتحانات يتوهم العديد من الطلاب أن تناول الأدوية المنبهة يدعم قدراتهم الذهنية والجسدية لمقابلة الجهد الذي يبذلونه في المذاكرة والتحصيل وهو فهم خاطئ بكل المقاييس، فتلك الحبوب هي بداية النهاية لمستقبلهم وطريقهم للوقوع في شرك الإدمان وخطر المخدرات وحينها تتبدل الصورة الوردية للمستقبل إلى صورة قاتمة ومحزنة ومدمرة.



جامعة بني سويف تكرم باحثة الماجستير الفائزة بالمركز الأول في ريادة الأعمال

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 215 اليوم، آية حسين باحثة الماجستير بمعهد النباتات الطبية والعطرية والتي فازت بالمركز الأول في ريادة الأعمال بدورته الأولي وجائزة الشركات الناشئة ثلاثون ألف جنيه لبرنامج حاضنة الابتكار الزراعي بمحافظة المنيا بالتعاون مع الوكالة الألمانيةGIZ.

وزير التعليم العالي: المدينة الطبية بجامعة عين شمس إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر



تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وإعادة تخطيطها بالكامل.



منها جهازان للمكفوفين|جامعة أسيوط تشارك بمشروعات طلابية فى مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالجامعة، وتعزيز الفكر الابتكارى للشباب، وتعظيم مشاركتهم فى المعارض والمسابقات المحلية والدولية، والمشاركة فى المشروعات القومية للدولة، والاستفادة من أفكارهم الإبداعية والابتكارية فى مختلف الأنشطة العلمية والدراسية والبحثية فى مشاريع تطبيقية تؤكد دور الجامعة الريادي فى دعم وخدمة المجتمع، واستثمار البحث العلمي والمقومات التكنولوجية الحديثة.

وزير التعليم العالي: المدينة الطبية بجامعة عين شمس نقلة حضارية للمنطقة



تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء"، المدينة الطبية بجامعة عين شمس، مستهلا جولته في تمام الساعة العاشرة صباحاً بزيارة مركز التدريب والتطوير.



قرار عاجل من التعليم بعد رصد ضعف كفاءة الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على إلتزام الاخصائيين الاجتماعيين بأعمالهم الأساسية طبقا للتوصيف الوظيفي الخاص بهم ، وعدم اسناد أي أعمال أخرى لهم لا تتناسب مع المؤهل الأساسي في ضوء العجز والزيادة الذي يختلف من محافظة لأخرى.

قرارات عاجلة من وزير التعليم لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة والإعدادية



قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التصدى لـ الغش في امتحانات الشهادات العامة المتمثلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وامتحانات الثانوية العامة 2023، بطرق كثيرة وقوية.



