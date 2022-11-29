قرارات عاجلة من وزير التعليم لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة والإعدادية

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التصدى لـ الغش في امتحانات الشهادات العامة المتمثلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وامتحانات الثانوية العامة 2023، بطرق كثيرة وقوية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إصرار الوزارة على محاربة الغش في الامتحانات، سواء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أو امتحانات الثانوية العامة 2023، يأتي من منطلق الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كتاب دوري أرسله لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، على التأمين المشدد لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري حيال من يخالف ذلك.

وفيما يخص أبرز إجراءات وزارة التربية والتعليم لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023، اتخذ وزير التربية والتعليم قرارا هاما بشأن “لجان أولاد الأكابر” في الثانوية العامة، حيث قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الثانوية العامة التى كثرت الشكاوى بشأن وجود شغب وغش فيها هذا العام، والتي اشتهرت إعلاميا بـ “لجان أولاد الأكابر” لن تعقد فيها امتحانات ثانوية عامة عام 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “سيتم استبدال هذه اللجان بلجان في أماكن أخرى في نفس المركز”، موضحا أنه تلاحظ أن هناك تحويلات مكوكية كانت تتم لطلاب الثانوية العامة إلى لجان بعينها بهدف الغش.

وشدد على أن الوزارة قررت من الآن عدم قبول أي تحويلات من هذا النوع إلا بموافقة لجنة مشكلة من قبل الوزارة.

وكانت الوزارة أعلنت عدم قبول أي تحويلات "مدارس رسمية أو خاصة" إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا، وذلك في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، خاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام.

وتقرر أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة جميع مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة، بعد أن انتشر خبر مجهول المصدر يزعم قبول تحويلات عدد هائل من طلاب الثانوية العامة للمدارس التي تشتهر وقت امتحانات الثانوية العامة باسم مدارس أولاد الأكابر في دار السلام بمحافظة سوهاج، استعدادًا لـ الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وعلى الفور، تواصل موقع “صدى البلد” مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حقيقة هذا الخبر المتداول، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بشأن ما أثير عن قبول تحويلات لمدارس “أولاد الأكابر” بـ دار السلام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وبالتواصل مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، فإنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تم تشكيل لجنة بالإدارة المركزية للتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة لبحث جميع التحويلات التى تتم إلى بعض إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أكدت أنه بعد عرض جميع طلبات التحويل المقدمة لمدارس إدارة دار السلام التعليمية على اللجنة المختصة، تقرر ألا يتم قبول أى طلب من هذه الطلبات نهائيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن هناك مذكرة معروضة من وكيل الوزارة على محافظ سوهاج بوقف التحويل نهائيا للمرحله الثانوية داخل بعض الإدارات، منها إدارة دار السلام، وتمت الموافقة عليها، وبالتالى لا يوجد أى طالب بـ الثانوية العامة تم قبول تحويله إلى مدارس إدارة دار السلام هذا العام نهائيا.