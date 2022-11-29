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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدر الله وما شاء فعل.. دينا فؤاد: صحيت لقيت البيت غرقان

دينا فؤاد
دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية استورى تؤكد تعرض منزلها للغرق.

وعلقت دينا فؤاد على مقطع فيديو يظهر مدى الاضرار التى تعرضت لها بسبب غرض منزلها وارتفاع منسوب المياه عن الارض : “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. صحيت لاقيت البيت غرقان".

وتألقت النجمة دينا فؤاد، بإطلالة ملكية راقية في سيشن جديد، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" مجموعة جديدة من الصور، لاقت إعجاب متابعيها بشكل كبير.

وحرصت دينا فؤاد على المزج فى إطلالتها بين الأناقة اللا متناهية والشياكة الملكية لتظهر بفستان راقٍ بقصة مميزة ولون رائع يتناسب مع لون بشرتها، واهتمت بوضع إكسسوارات ماسية لتظهر الإطلالة بمنتهى الفخامة، كذلك اعتمدت النجمة مكياج وتصفيفة شعر هادئة لتبرز إطلالتها بشكل ناعم وراقٍ.

من جهة أخرى، تعيش النجمة دينا فؤاد حالة من النشاط الفنى، حيث تواصل تصوير مسلسلها الجديد "حكايات الماميز" مع خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة “سينرجى”.

كانت دينا فؤاد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، وميرنا نور الدين، وسلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية"، زوجة "سيف الخديوى"، وجسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالاتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات.

ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعا عند الجمهور.

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد أعمال ينا فؤاد اخبار دينا فؤاد Arts Entertainment

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