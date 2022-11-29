جامعة الجلالة تنظم يوما تعريفيا لعلوم وتكنولوجيا النانو وتطبيقاته في المجالات المختلفة

نظم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، بإشراف الدكتور رضوي حسن، مدير البرنامج، تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، ورشة عمل تعريفية بعنوان "يوم علم النانو"، تهدف إلي نشر ثقافة تقنيات النانو وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتورة رنا زيدان، الأمين العام لجامعة الجلالة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ممن لهم إسهامات مميزة في مجال علوم النانو، بالإضافة إلي خبراء في مجال النانوتكنولوجي، ‏وباحثون وخريجون وطلاب‎.‎

تناول اليوم عدد من المحاضرات التعريفية، منها محاضرة عن أهمية تعدد التخصصات في العلوم، وأستخدام النانو تكنولوجي في التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والتطبيقات المبتكرة لتقنية النانو لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، و"النمذجة الحاسوبية .. النمذجة والتطبيقات"، ومحاضرة عن "المركبات النانوية الوظيفية ..الإمكانات والإمكانيات"، و"هياكل الجرافين النانوية .. عصر جديد لعلوم وتكنولوجيا الجرافين"، ومحاضرة عن Nano-Biosensors مستقبل التشخيصات الصحية، ومحاضرة عن تطبيقات الجسيمات النانوية المتوافقة حيويًا في علاج السرطان: نهج PDT في المختبر وفي الجسم الحي.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بالحضور، مؤكداً حرص الجامعة على ارتباط جميع مجالاتها وبرامجها بالتطورات العلمية المتسارعة، خاصة أن مجال النانوتكنولوجي أحد أهم المجالات التي تشهد تطور سريع علي مستوي العالم، مما يستلزم التوعية بأهمية هذا المجال الذي ينعكس علي العديد من المجالات الصناعية والزراعية والطبية والبيئية وغيرها.

وأضافت الدكتورة رضوي حسن، مدير برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، أن اليوم شهد العديد من الفعاليات، منها التوعية بأهمية علم النانو تكنولوجي في مختلف التطبيقات والمجالات، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أنه الأول من نوعه علي مستوي كافة الجامعات الاهلية، مشيرة إلي أن الجامعة توفر كافة أنواع الدعم والاهتمام بـ تكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية.

كما تحدث عدد من طلاب برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، في كلمات تعريفية بأهمية هذا المجال في العديد من الجوانب العملية، مثل إيجاد وتطوير مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، وإيجاد حلول بديلة للتدوير والتخلص من المخلفات البيئية ومعالجة المياه والتربة، وحماية الآثار والمحفوظات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم التطورات في تطبيقات علم النانو تكنولوجي.

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدي الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.