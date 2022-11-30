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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محور التعمير.. شيخ المهندسين يكشف كواليس الإنشاء ومميزات الطريق الجديد

الدكتور عبد السلام
الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين

أطلق الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، عدة تصريحات خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، عن محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

 

أصبح أسمه محور أبو ذكري.. شيخ المهندسين يكشف تفاصيل محور التعمير بالإسكندرية 


أكد الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن محور التعمير في محافظة الإسكندرية أصبح أسمه محور أبو ذكري.
 

وأضاف عبد السلام محمد سالم، أن محور التعمير بالإسكندرية يساهم في تخفيف الحركة المروروية، متابعا أن تم ردم ملايين الأمطار المكعبة لعمل هذا الطريق.
 

وتابع الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن طول محور التعمير 35 كيلو متر في المسافات من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
 

وأشار الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، إلى أن كانت هناك عشوائيات مختلفة القوام والعميق قبل تطوير محور التعمير بالإسكندرية.
 

مطعم طائر وممشى أهل مصر.. شيخ المهندسين: إنشاء مشروعات سياحية لمحور التعمير

 

أكد الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن سيتم إنشاء مشروعات سياحية على محور التعمير بالإسكندرية.


وأضاف عبد السلام محمد سالم، أن المطعم الطائر على ارتفاع 10 أمتار من الارض على محور التعمير باللإسكندرية.
وتابع الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن :"عملنا ممشى أهل مصر، وهناك ومطعم طائر في طريق هذا المحور، سيتم انشاء 10 معارض سيارات".


وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، إلى أن يتم رصد النقاط الجانبية لمحور التعمير لكشف أي هبوط فيه.


«رقم إعجازي» .. شيخ المهندسين : تم وضع 160 ألف عمود رمل في محور التعمير بالإسكندرية

 

كشف الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، كواليس إنشاء محور التعمير بالإسكندرية، مؤكدا أن ما تم من أعمال إنشائية في عامين كانت تتم في 10 أعوام.


وأضاف عبد السلام محمد سالم، أن هذا الأمر اعجازي ان يتم الانشاء في عامين فقط، وتم وضع 160 ألف عمود رمل في محور التعمير بالإسكندرية.
 

شيخ المهندسين محور التعمير الاسكندرية عبد السلام محمد سالم المهندسين

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