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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-11- 2022

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الأربعاء 30-11- 2022، في القاهرة والمحافظات. 

كشفت الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة 24 درجة مئوية نهارا لتكون الأجواء معتدلة، محذرة من برودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

العظمى الصغرى

  • القاهرة 24 15
  • الإسكندرية 23 14
  • الإسماعيلية 25 15
  • الدقهلية 23 15
  • الغردقة 28 18
  • المنيا 24 11
     

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