استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-11- 2022، في القاهرة والمحافظات.



كشفت الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة 24 درجة مئوية نهارا لتكون الأجواء معتدلة، محذرة من برودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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