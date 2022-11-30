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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بسيناء

صدى البلد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، وقد تم  نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لانتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة.

 

وأوضحوا أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب، تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس من قبل أطباء التأمين الصحي، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس عن طريق الزائرات الصحيات، حيث تبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب، وأشاروا إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

 

وناشدت الصحة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

حقيقه الالتهاب السحائي طلاب المدارس بسيناء

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