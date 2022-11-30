ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلاً عصابياً تخصّص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد ، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى - هاتف محمول) .

اعترافات المتهمين

وأقرّ بتحصله على المبلغ المالى بحوزته من (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة الجيزة) ، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق "المقاصة" لإحدى الدول، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع قتم اتخاذ الإجراءات القانونية.