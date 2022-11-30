عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـِ إعصار 65 بالجيش الثالث الميدانى.. صور

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى "إعصار 65" والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد الجيش الثالث الميداني

وألقى اللواء أح عاصم جمعة عاشور قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى تدريب رجال الجيش الثالث الميداني ، للوصول إلى أرقى المستويات والإرتقاء بمعدلات الآداء والحفاظ على ما لديهم من أسلحة ومعدات .

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وقام بفرض عدد من المواقف غير المخططة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار المناسب أثنـاء إدارة العمليات .

رئيس الأركان

وفى ختام المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الجيش الثالث الميداني ، مشيداً بالأداء المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع ، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والكفاءة القتالية وإستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته .

المايلز

كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية "المايلز" بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى للإطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة.

حضر المشروع والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

EDCA7138-BECF-456F-BFDC-5C991D46C7F3
EDCA7138-BECF-456F-BFDC-5C991D46C7F3
4E8BC8E7-A935-46F7-B936-4D5D7A6A589F
4E8BC8E7-A935-46F7-B936-4D5D7A6A589F
D16BA5B3-DE58-456B-9910-24AB2897A9B3
D16BA5B3-DE58-456B-9910-24AB2897A9B3
34697D6F-9D6C-4F77-B6F6-EF9A3ED129C7
34697D6F-9D6C-4F77-B6F6-EF9A3ED129C7
رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الجيش الثالث الميدانى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع قائد الجيش الثالث الميدانى المايلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

ترشيحاتنا

القوى العاملة تصدر تقريرا بإنجازات «وحدة المساواة بين الجنسين»

كأس العالم 2022.. حظوظ تونس والسعودية و6 فرق فى ثمن النهائي

القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان التدريب المشترك مينا - 2.. صور

شاب يعتدى على شقيقاته الثلاثة بسلاح أبيض ويقتل إحداهن في بني سويف

رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية : توقعات باستقرار أسعار المعدن الأصفر قريبا

بقصر الروضة.. تفاصيل لقاء قرينة ملك البحرين بالأمم المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـِ إعصار 65 بالجيش الثالث الميدانى.. صور

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

طرح 13 ألف طن.. انخفاض أسعار الأرز وتوقعات بتراجعه خلال ديسمبر

تامر حسين يكشف عن الكوبليه المحذوف من أغنية «يوم تلات» لـ عمرو دياب

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار وارتفاع الذهب| تفاصيل

تونس والسعودية في المونديال.. مواعيد مباريات اليوم| تفاصيل

تونس والسعودية.. مواعيد مباريات اليوم

هنادي مهنى: كنت بنام فى العربية عام 2019 لهذا السبب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ