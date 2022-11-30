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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحضري يشارك صورة برفقة نيمار ويعلق: قاعد معانا شوية

صدى البلد

شارك عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي ، جمهوره بعدة صور له من قطر، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام . 

وظهر عصام الحضرى ، فى الصور برفقة اللاعب نيمار لاعب المنتخب البرازيلي، وعلق الحضري قائلا :" قاعد معانا شوية قبل المباراة القادمة ".

وأشاد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي بما قدمه لاعبو السعودية أمام الأرجنتين في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال عصام الحضري أثناء استضافته على قناة "الكاس" القطرية: "منتخب السعودية أعطى طاقة لكل المنتخبات سواء كانت آسيوية أو إفريقية، كل المنتخبات القوية خائفة من كل المنافسين".

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