رئيس وزراء اليونان: نلعب دورا مهما في تحسين أمن الطاقة بالمنطقة

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم /الأربعاء/، "نلعب دورا مهما في تحسين أمن الطاقة في المنطقة وسط الاضطراب الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف ميتسوتاكيس - في مؤتمر دولي حول الغاز الطبيعي المسال عقد في أثينا، وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن "الأزمة تغير خريطة الطاقة في أوروبا، واليونان في طليعة هذا التغيير"، مشيرا إلى العديد من المشاريع القائمة والمخطط لها، والتي ستمكن اليونان من زيادة صادراتها من الطاقة، بما في ذلك الخزان العائم الجديد في "ريفيثوزا"، ووحدة التخزين وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية في "ألكسندروبولي"، شمال اليونان والتي من المتوقع أن تبدأ التشغيل بحلول أوائل عام 2024، وخط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر اليونان، وخط أنابيب الغاز الطبيعي اليوناني البلغاري الذي تم افتتاحه الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه في غضون سنوات قليلة ستكون هناك محطتان أو ثلاث أو حتى أربع محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال، معربا عن الرغبة في مساعدة جيران اليونان على تنويع إمداداتهم من الطاقة وتحسين الاستقرار المرتبط بأمن الطاقة.