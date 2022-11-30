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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك يطالب الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة لتجنب الركود الحاد

إيلون ماسك
إيلون ماسك

دعا الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في أقرب وقت ممكن من أجل تجنب الركود الحاد.

وأضاف أن المحاولات الأخيرة للفيدرالي الأمريكي لخفض التضخم قد تجعل الوضع أسوأ.

جاءت الملاحظات الانتقادية، التي نُشرت على حساب ماسك على “تويتر”، اليوم الأربعاء، في محادثة مع فنسنت يو، المؤسس المشارك لبوابة “Tesmanian”، حيث شارك العديد من المديرين التنفيذيين الآخرين.

وكتب ماسك: “الاتجاه مقلق. يحتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة على الفور. إنهم يضخمون بشكل كبير من احتمالية حدوث ركود حاد”.

وأعاد يو نشر التغريدة، وكتب أنه “يتوقع ركودًا اقتصاديًا حقيقيًا في عام 2023”.

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واتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السابق عدة خطوات جذرية لمعالجة أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود. 

وحتى الآن، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ستة أضعاف، حيث نقل معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75٪ و 4٪. 

ومن المتوقع أن يحافظ المنظم على موقفه المتشدد ويرفع السعر عدة مرات قبل التوقف.

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