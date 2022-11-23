زيادة أسعار الفائدة.. تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر على أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة يجب أن تحدث قريبًا حيث يقومون بتقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء.

زيادة أسعار الفائدة

وأوضح محضر الاجتماع، الذي يعكس التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين خلال الأسابيع العديدة الماضية، أنه سيكون زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن تتنحى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدل الفائدة إلى 0.5 نقطة مئوية زيادة في ديسمبر، بعد أربعة ارتفاعات متتالية قدرها 0.75 نقطة مئوية.

وعلى الرغم من التلميح إلى أن هناك تحركات أصغر في المستقبل، إلا أن المسؤولين قالوا إنهم لا يزالون لا يرون مؤشرات تذكر على انحسار التضخم.

ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم بشأن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في المضي قدمًا بنفس الوتيرة القوية.

وذكر المحضر أن "أغلبية كبيرة من المشاركين رأت أن تباطؤ وتيرة الزيادة سيكون مناسبًا في القريب العاجل. كانت فترات التأخر والحجم غير المؤكدة المرتبطة بتأثيرات إجراءات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم من بين الأسباب التي تم الاستشهاد بها فيما يتعلق بأهمية هذا التقييم".

وأشار المحضر إلى أن الزيادات الصغيرة ستمنح صانعي السياسة فرصة لتقييم تأثير تعاقب زيادات الأسعار.

وأوضح أن بعض الأعضاء أشاروا إلى أن "إبطاء وتيرة الزيادة يمكن أن يقلل من مخاطر عدم الاستقرار في النظام المالي".

وقال آخرون إنهم يرغبون في الانتظار لتخفيف السرعة.

وقال المسؤولون إنهم يرون أن ميزان المخاطر على الاقتصاد يميل الآن إلى الاتجاه الهبوطي.