الذهب يحقق مكسبا أسبوعيا وسط آمال بإبطاء الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف ، في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعماً من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن الفيدرالي الأميركي قد يبطئ قريباً وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1758.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، وارتفع 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1758.30 دولار.



واستقرت الفضة عند 21.51 دولار، لكنها ارتفعت بنحو 3% خلال الأسبوع. ولم يشهد البلاتين تغيراً يذكر عند 988.08 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1883.40 دولار



وأظهر محضر اجتماع أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في الفدرالي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.



ووضع هذا الدولار على مسار انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.



وأعلن الفدرالي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر