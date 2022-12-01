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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة الطفل الضحية :"حسبنا الله ونعم الوكيل عاوزين حق إبننا"

دخل العمليات خرج جثة هامدة..وفاة طفل أثناء جراحة بعينيه بمركز طبي.. شاهد

أسرة الطفل الضحية
أسرة الطفل الضحية بالغربية

شهد مركز طبي خاص في مجال جراحات العيون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وفاة الطفل وجدي. ع. ا س. ا. ا " البالغ من العمر 8 سنوات في الصف الثالث الابتدائي حال إجراءه عملية جراحية في العيون" عملية حول" .

كما تم  نقله إلى مستشفى سمنود المركزي في غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة المقدم أحمد الشهاوي يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل الضحية حيث كشفت  هويدا ماهر والدة الطفل  المجني عليه أن ابنها  دخل أحد المراكز الطبيبة لإجراء عملية تصحيح حول في العين .

واستشهدت الام المكلومة أنه الطفل المتوفي أجري له الفحوصات الطبية قبل خضوع طفلها لعملية جراحية لتصحيح الحول، بينما تضمنت  التحاليل طبيعية والانزيمات في معدلها الطبيعي
كما كشف الام في أقوالها في جهات التحقيق وخلال لقاء مسجل قولها عن  ابنها" دخل العملية لمدة 5 ساعات ومحدش عاوز يطمني ابني عامل اية فى غرفة العمليات، بقيت أدعي واقول يارب يطلع على خير، كان حاسس أنه هيموت في العملية وقعد يقولي، أنا خايف ياماما من العملية، ياريتني ياضنايا سمعت كلامك"

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كما اختتمت والدة الطفل وجدي، عقب العملية فوجئت بدخول نجلي في غيبوبة تامة، استوجبت نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي بعدها بساعات قليلة، وتبين أن الطفل توفي نتيجة توقف عضلة القلب وانخفاض سريع حاد في ضغط الدم، وقمأ فموي مفاجئ مع ارتفاع ضغط الشريان الرئوي مما تسبب في توقف القلب المفاجئ أثناء إجراء عملية تصحيح حول.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وحرر محضر حمل رقم 7528 لسنة 2022 بدائرة قسم ثان المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وكشف محمد سليمان دراز محامي الأسرة أنه تم انتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان المتوفي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتم تسليم الجثة إلى أسرتة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
كما ناشد المحامي كافة جهات التحقيق بالضرورة القصاص للأسرة الطفل والمطالبة بتحقيق القصاص وكشف أوجه الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة الطفل .

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