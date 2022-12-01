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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز بحوث الشرق الأوسط يستأنف دورة أبجديات السياسة والقانون بحاسبات عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

يستأنف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية محاضرات الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في ضيافة كلية الحاسبات والمعلومات.

يلقي المحاضرة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وتعقد في قاعة سيمينار كلية الحاسبات والمعلومات من الساعة 12 - 2 م.

وكان قد نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، محاضرة افتتاحية مجمعة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بغرض شرح القواعد الجديدة المنظمة لمادة مشروع البحث، والرد على استفسارات الطلاب.

وقد استهل الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، و الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، المحاضرة بالترحيب بالطلاب والسادة الحضور، ثم أوضحا لهم خطة الكلية للنهوض بالبحث العلمى على مستوى الدبلومات، والتى تتمثل فى تنظيم قاعة بحث أسبوعية لشرح كيفية إعداد البحث العلمى، وقد أعد نخبة من أعضاء هيئة التدريس مؤلفا جماعيا لهذا الغرض، وتوفر الكلية إشرافا فعليا من قبل أعضاء هيئة التدريس على البحوث التى سوف تعرض على لجنة لبيان مدى احترامها لمعايير الأمانة العلمية.

وقد أدار العميد والوكيل حوارا مفتوحا مع الطلاب تم فيه الحديث عن الكتاب الإلكترونى، ودرجات الرأفة الملغاة ، وتطوير المحتوى العلمى للدبلومات، والنظر فى تعديل قواعد النجاح بالدبلومات، وتنظيم مواعيد المحاضرات، وكيفية تشغيل المنصة التعليمية للدراسات العليا، ونظام الدفع الإلكترونى، ووعدت إدارة الكلية بالنظر بعناية فى مقترحات الطلاب، والعمل على كل ما من شأنه التيسير عليهم.

مركز بحوث الشرق الاوسط الدراسات العليا حاسبات عين شمس كلية الحاسبات والمعلومات كلية الحقوق بجامعة عين شمس طلاب دبلومات

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