تحذير للطلاب.. ارتكاب هذه المخالفات في امتحانات نصف العام يعرضك للحبس

أصدرت المدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات نصف العام، تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2022 / 2023 .

ونبهت المدارس الثانوية، على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالحساب المدرسي الموحد، وإعادة الدخول على رابط استمارة تسجيل بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم والتأكد من صحة البيانات المسجلة.

فى هذا الصدد ، وضع القانون عقوبات رادعة لمجابهة الغش فى المدارس، حيث نصت المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي أنه يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا وتزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراجل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

اقرأ أيضا ..

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويحظر حيازة أي نوع من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الاستقبال اللاسيلكية أو اللاسيليكية أي بشكل عام أجهزة التقنية الحديثة أثناء انعقاد لجان الإمتحانات ، بقصد الغش أو التسهيل علي علي إرتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون، وذلك بتوقيع عقوبة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة ويتم ذلك بمراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل.