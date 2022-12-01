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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل شاب للاستيلاء على 150 ألف جنيه للمفتي

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بطريق أوتوستراد المعادي، بعد إيهامه بإلحاقه ضمن الضباط المتخصصين، والاستيلاء منه على مبلغ قدره 150 ألف جنيه، إلى فضيلة المفتي للنظر في إعدامه من عدمه.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.

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