برلماني : المنصورة الجديدة إنجاز مميز للدولة وحلم تحقق لأبناء الدقهلية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي لمدينة المنصورة الجديدة اليوم، بمثابة إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية الجديدة.

وقال قرقر في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، شعرنا بالفخر والانجاز خلال افتتاح الرئيس لمدينة المنصورة الجديدة التى كانت حلم لأبناء الدقهلية وجاء الرئيس السيسي ليحققه علي أرض الواقع خلال أربع سنوات، وهو ما يعد انجاز في حد ذاته.

وأكد قرقر ، أن زيارة الرئيس السيسي للدقهلية اليوم، شرف كبير لأهالي المحافظة وخاصة أهالي دائرتى بلقاس وجمصة والستامونى التى أنشأت مدينة المنصورة الجديدة علي أرضها، موضحا، أن مدينة المنصورة الجديدة تخدم مصر كلها وليس أهالي الدقهلية فقط، ما يمثل إنجازا كبيرا يضاف لانجازات الدولة المصرية.

وتابع قرقر، : نجحت القيادة السياسية خلال السنوات الماضية في إعادة رسم وجه مصر الحضاري من خلال ثورة عمرانية في مجال البناء والتشييد والطرق، من خلال التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة، وانشاء شبكة طرق ومحاور تمثل طفرة غير مسبوقة وكذلك تطوير القري بإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، كما يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته المستقبلية في بناء المدن الذكية لتخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة.

وأشار قرقر الي أن مثل تلك المدن الذكية مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومن قبلهم العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها أصبحت تنافس أحدث المدن العالمية.

